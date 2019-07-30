Кудрин сообщил, что рост российской экономики не превысит 1%

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вывесил в своем Twitter прогноз ведомства насчет роста ВВП в июле — не более одного процента в годовом выражении.

Также в опубликованном 30 июля графике есть прогноз МВФ на тот же период — 1,2%, и от агентства АКРА — 0,9%. Ранее Кудрин высказывал сомнение в том, что ВВП России сможет достичь ожидаемого Минэкономразвития роста на 1,3% по итогам 2019 года.

А Банк России официально понизил прогноз роста ВВП за 2019 год до 1 — 1,5%.