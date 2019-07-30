Собянин назвал действия полиции на несанкционированном митинге 27 июля «адекватными». Во время акции протеста был побит рекорд по задержаниям

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал работу силовиков во время несогласованной акции протеста, вызванной отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму.

«Я бы хотел сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг», – заявил 30 июля Собянин в эфире телеканала ТВЦ, отметив, что действия силовиков были адекватны происходящему.

В качестве примера он привел акцию 20-го июля, которая прошла «без всяких проблем», а митинг 27 июля он оценил как «беспорядки».

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«Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. <...> Оцениваю как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные», – так мэр Москвы описал случившееся в центре столицы.

Кроме того, столичный градоначальник заверил, что оппозиция не остановится. Якобы они уже готовят «новую провокацию».

Напомним, что ранее Собяинин предупреждал, что «попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут». Он указал, что власти обеспечат порядок «в соответствии с действующим законом».

По данным столичного МВД, на субботней акции протеста были задержаны 1074 человека, хотя неофициальная цифра несколько выше – 1373. Тем не менее даже данные властей свидетельствуют о рекорде по задержаниям, так как раньше официальное число задержанных не превышало 1000. Так, 12 июня этого года на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова поймали всего 500 участников, митинг-шествие по Тверской в 2017-ом закончился задержанием для почти 600 митингующих, хотя, по некоторым оценкам, их было около 1000, а "Марш миллионов" на Болотной в 2012-м ограничился 436 задержанными по официальным данным и 650 – по самым неофициальным.