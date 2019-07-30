Дольщики «Норманна» остановили голодовку. Глава компании к ним так и не пришел

Пять дней голодовки возле недостроенного жилого комплекса в поселке Парголово в Петербурге закончились 30 июля. Дольщикам «Норманна» поплохело, но документы на достройку другим строителям переданы так и не были.

Как сообщила «Фонтанке» одна из дольщиц, утром 30 июля активисты покинули стройплощадку, но протестовать будут и дальше. Прекратить голодовку было решено из-за состояния здоровья некоторых участников акции – накануне в больницу забрали Лидию Проваткину, у нее сильно упал сахар, женщина до сих пор под наблюдением медиков.

Вечером 29 июля к дольщикам приехали представители комитета по строительству Смольного, но ждали обманутые в своих ожиданиях клиенты гендиректора «Норманна», Владимира Смирнова. Тот должен подписать бумаги, которые позволят выйти на стройплощадки другим компаниям, однако этого все еще не произошло.

Голодовка, уточняют дольщики, прошла не совсем безрезультатно – ЖК «Три апельсина» и «На Заречной» внесены в реестр проблемных.