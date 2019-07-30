Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +12
$ 63.38р
70.60р
18:39 30.07.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
30.07.2019 11:30
Печать

По каким правилам будут продаваться квартиры компании «Строительный трест» после 1 июля 2019 года

Как будут жить и работать девелоперы Петербурга и Ленобласти после самой масштабной за 15 лет строительной реформы.

По каким правилам будут продаваться квартиры компании «Строительный трест» после 1 июля 2019 года

ЖК "Капитал"/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Месяц назад, 1 июля 2019 годы все участники строительного рынка проснулись в новой реальности, к которой они готовились почти два года. Связано это с вступившими в силу изменениями в 214-ФЗ – основной закон, который регулирует взаимоотношения девелоперов и покупателей. При этом благодаря ряду поправок в законодательство, внесенными Министерством жилищного строительства, многие застройщики в ближайшие два-три года смогут продавать квартиры так же, как и ранее.

Компания «Строительный трест», провела большую подготовительную работу, подготовилась к законодательным изменениям, которые стали самыми масштабными со времен вступления в силу 214-ФЗ в 2004 году.

«Изначально в поправках было много неопределенностей. Тем не менее, постоянно проводя мониторинг ситуации и участвуя в рабочих встречах, мы определились со стратегией дальнейших продаж и действий, – говорит директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов, – Однако у простого человека, который хочет купить квартиру, и который постоянно слышит об «изменениях рынка», зачастую весьма расплывчатое представление об этих самых изменениях. Ему не всегда понятно, почему квартиры обязательно подорожают, или зачем ему открывать какой-то эскроу-счет». Сергей Степанов объясняет, что в «Строительном тресте» покупатели могут не только выбрать квартиру, но и проконсультироваться с менеджерами о тех преобразованиях рынка, которые сегодня происходят.

ЖК "NEWПИТЕР"/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
ЖК "NEWПИТЕР"/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

После 1 июля реализация квартир в большинстве строящихся объектов девелопера будет продолжена по всем привычным правилам – на основании договоров долевого участия, поскольку данные объекты, согласно критериям Минстроя, уже построены на треть и в них продана 1/10 часть всех площадей. Продажа квартир, паркингов и коммерческих посещений по ДДУ сегодня осуществляется в жилых комплексах «Новое Купчино» во Фрунзенском районе, «Сосновка» на проспекте Тореза, «Капитал» и «Архитектор» в северной части Кудрово.

А вот для объектов, строительство которых начато после 1 июля 2019 года, будут действовать уже новые требования. Ведь отныне, открывая продажи в жилом комплексе, застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую и вкладывать их в стройку. Теперь покупатель будет отдавать деньги в банк, где они будут заблокированы на эскроу-счете. Получить доступ к деньгам застройщик сможет только когда жилой дом будет введен в эксплуатацию и в нем оформлена собственность. Сама реформа была призвана обезопасить рынок, избавить его от ненадежных строительных компаний, и такой инструмент как эскроу должен стать дополнительной гарантией сохранности средств дольщиков.

ЖК «Сосновка»/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
ЖК «Сосновка»/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

То есть, если раньше строители открывали продажи квартир, привлекали средства дольщиков и направляли их на дальнейшее развитие проекта, то теперь им нужно оформлять проектное финансирование в банках (или строить на собственные средства). То есть самим брать кредиты на строительство домов.

Сегодня с использованием эскроу-счетов «Строительный трест» продает недвижимость только в трех строящихся домах ЖК NEWПИТЕР в поселке Новоселье в Ленобласти. Еще в 2018 году девелопер перешел на эскроу-счета добровольно и одним из первых в регионе. Теперь средства, полученные после ввода домов в эксплуатацию, в дальнейшем будут направлены на строительство следующих очередей проекта. Это должно помочь избежать привлечения дорогостоящего банковского проектного финансирования, что в свою очередь благотворно отобразится на цене за квадратный метр для покупателя. С использованием эскроу-счетов в ЖК NEWПИТЕР сегодня продаются квартиры в лотах № 8, 9 и 10. При этом десятый лот будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Сейчас на рынке возникла ситуация, когда больше 70% застройщиков получило заключение о соответствии критериям Минстроя. А значит, они будут реализовывать недвижимость по старым правилам и ценам. Однако этот запас, которого может хватить на пару лет, будет постепенно истощаться, а на рынке будут появляться новые объекты, строительство которых уже будет вестись с привлечением проектного финансирования и продажей квартир через эскроу-счета. Именно благодаря этому переходному периоду, который может продлиться 2-3 года, цены на недвижимость будут расти планомерно, резкого скачка цен быть не должно.

МФК AVATAR/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
МФК AVATAR/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Сергей Степанов, директор по продажам «Строительного треста» объясняет, на основании чего в будущем может увеличиться стоимость жилья для покупателей: «Традиционно цена квадратного метра зависит от себестоимости строительства, качества проектов, экономической ситуации в стране, размера реальных доходов населения и уровня ипотечных ставок. Эти факторы в совокупности будут определять новую точку баланса спроса и предложения и, соответственно, цену недвижимости. И из этого списка можно однозначно лишь сказать об увеличении себестоимости строительства – за счет проектного финансирования и продаж через эскроу-счета, доступ к средствам на которых застройщик получит только через 2-3 года после начала строительства».

Эксперт добавляет, что тенденция к снижению ипотечных ставок поможет в будущем стимулировать спрос: «Банк России уже показал себя внимательным регулятором на этом рынке. Ожидаемо, что после снижения ключевой ставки в минувшую пятницу, 26 июля, банки, предоставляющие ипотеку, будут постепенно снижать ставки по кредитам».

Получить консультацию о продажах квартир, коммерческих помещений и паркингов в домах «Строительного треста» можно по единому телефону: (812) 331-2000.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.07.2019 18:00

ЖК «Образцовый квартал 5» подтверждает класс комфорта

Принято считать, что в малоэтажке лифт не нужен. Однако сегодня подъёмный механизм – не только удобство, но проявление уважения к жильцу. Наличие лифта придаёт статус жилому объекту и повышает его класс комфорта.
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
30.07.2019 17:12

В микрорайоне Янино открылось пожарное депо

Голландский квартал «Янила» от компании «Ленстройтрест» отныне может по праву гордиться бравыми высокопрофессиональными пожарными, которые «поселились» неподалеку от квартала. На улице Ясная в микрорайоне Янино состоялось официальное открытие пожарной части №149 «ОГПС Всеволожского района «КГУ «Леноблпожспас».
LEGENDA Intelligent Development
29.07.2019 17:13

Паркинг в комплекте с квартирой

Для покупателей жилья в строящихся проектах застройщика действует специальное предложение: при покупке квартиры — паркинг в комплекте.
«Аквилон Инвест»
29.07.2019 16:46

Редевелопмент территории Петмола в Адмиралтейском районе завершат к 2022 году

В июле началось освоение земельного участка, расположенного у метро «Фрунзенская».
Glorax Development
29.07.2019 15:54

Продолжается монтаж шпиля в жилом комплексе Golden City

Масштабный проект компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова Golden City в скором времени обретёт архитектурную доминанту – золотой шпиль. На сегодняшний день в VI квартале Golden City завершена установка 3 яруса конструкции.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
29.07.2019 15:30

Александр Беглов посетил школу на пр. Космонавтов, которую строит «Эталон ЛенСпецСМУ»

Врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел плановый объезд строящихся объектов инфраструктуры Пушкинского и Московского районов Санкт-Петербурга, среди которых была школа на проспекте Космонавтов.
Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
29.07.2019 13:13

Александр Беглов осмотрел построенные в ЖК «Северная долина» социальные объекты

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», сообщает о визите временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Новые социальные объекты планируется открыть в сентябре.
Setl Group
29.07.2019 12:44

Дорожки из террасной доски и площадки для отдыха украсили берег ЖК «Невские паруса»

Берег у жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» превратился в уютное место для прогулок и отдыха. Девелопер Setl Group реализовал здесь проект рекреационной зоны, сохранив первозданную красоту и уникальность живописной территории, где Нева делает крутой поворот.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
29.07.2019 12:32

Третий детский сад в «Новом Оккервиле» будет готов в 2020 году

Пристроенный детский сад в 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» будет готов в 2020 году. К лету 2020-го его планируется оборудовать и передать на баланс Всеволожского района, который, в свою очередь, рассчитывает открыть его в сентябре того же года.
ГК «Полис Групп»
29.07.2019 11:51

Монолитный каркас ЖК «Полис на Московской» полностью готов

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого квартала «Полис на Московской» рядом с площадью Победы и Пулковским парком.
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
29.07.2019 11:00

Все для интерьера и ремонта в «Кубатуре»

Масштабное строительство в Купчино давно интригует петербуржцев и жителей Ленобласти. Что же там готовится? Открываем секрет.
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.07.2019 17:57

Группа «Эталон» в шестой раз поддержала конкурс детских рисунков «Мои родители - строители!»

25 июля в историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Мои родители – строители!».