По каким правилам будут продаваться квартиры компании «Строительный трест» после 1 июля 2019 года

Как будут жить и работать девелоперы Петербурга и Ленобласти после самой масштабной за 15 лет строительной реформы.

ЖК "Капитал"/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Месяц назад, 1 июля 2019 годы все участники строительного рынка проснулись в новой реальности, к которой они готовились почти два года. Связано это с вступившими в силу изменениями в 214-ФЗ – основной закон, который регулирует взаимоотношения девелоперов и покупателей. При этом благодаря ряду поправок в законодательство, внесенными Министерством жилищного строительства, многие застройщики в ближайшие два-три года смогут продавать квартиры так же, как и ранее.

Компания «Строительный трест», провела большую подготовительную работу, подготовилась к законодательным изменениям, которые стали самыми масштабными со времен вступления в силу 214-ФЗ в 2004 году.

«Изначально в поправках было много неопределенностей. Тем не менее, постоянно проводя мониторинг ситуации и участвуя в рабочих встречах, мы определились со стратегией дальнейших продаж и действий, – говорит директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов, – Однако у простого человека, который хочет купить квартиру, и который постоянно слышит об «изменениях рынка», зачастую весьма расплывчатое представление об этих самых изменениях. Ему не всегда понятно, почему квартиры обязательно подорожают, или зачем ему открывать какой-то эскроу-счет». Сергей Степанов объясняет, что в «Строительном тресте» покупатели могут не только выбрать квартиру, но и проконсультироваться с менеджерами о тех преобразованиях рынка, которые сегодня происходят.

ЖК "NEWПИТЕР"/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

После 1 июля реализация квартир в большинстве строящихся объектов девелопера будет продолжена по всем привычным правилам – на основании договоров долевого участия, поскольку данные объекты, согласно критериям Минстроя, уже построены на треть и в них продана 1/10 часть всех площадей. Продажа квартир, паркингов и коммерческих посещений по ДДУ сегодня осуществляется в жилых комплексах «Новое Купчино» во Фрунзенском районе, «Сосновка» на проспекте Тореза, «Капитал» и «Архитектор» в северной части Кудрово.

А вот для объектов, строительство которых начато после 1 июля 2019 года, будут действовать уже новые требования. Ведь отныне, открывая продажи в жилом комплексе, застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую и вкладывать их в стройку. Теперь покупатель будет отдавать деньги в банк, где они будут заблокированы на эскроу-счете. Получить доступ к деньгам застройщик сможет только когда жилой дом будет введен в эксплуатацию и в нем оформлена собственность. Сама реформа была призвана обезопасить рынок, избавить его от ненадежных строительных компаний, и такой инструмент как эскроу должен стать дополнительной гарантией сохранности средств дольщиков.

ЖК «Сосновка»/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

То есть, если раньше строители открывали продажи квартир, привлекали средства дольщиков и направляли их на дальнейшее развитие проекта, то теперь им нужно оформлять проектное финансирование в банках (или строить на собственные средства). То есть самим брать кредиты на строительство домов.

Сегодня с использованием эскроу-счетов «Строительный трест» продает недвижимость только в трех строящихся домах ЖК NEWПИТЕР в поселке Новоселье в Ленобласти. Еще в 2018 году девелопер перешел на эскроу-счета добровольно и одним из первых в регионе. Теперь средства, полученные после ввода домов в эксплуатацию, в дальнейшем будут направлены на строительство следующих очередей проекта. Это должно помочь избежать привлечения дорогостоящего банковского проектного финансирования, что в свою очередь благотворно отобразится на цене за квадратный метр для покупателя. С использованием эскроу-счетов в ЖК NEWПИТЕР сегодня продаются квартиры в лотах № 8, 9 и 10. При этом десятый лот будет введен в эксплуатацию уже в этом году.

Сейчас на рынке возникла ситуация, когда больше 70% застройщиков получило заключение о соответствии критериям Минстроя. А значит, они будут реализовывать недвижимость по старым правилам и ценам. Однако этот запас, которого может хватить на пару лет, будет постепенно истощаться, а на рынке будут появляться новые объекты, строительство которых уже будет вестись с привлечением проектного финансирования и продажей квартир через эскроу-счета. Именно благодаря этому переходному периоду, который может продлиться 2-3 года, цены на недвижимость будут расти планомерно, резкого скачка цен быть не должно.

МФК AVATAR/ «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Сергей Степанов, директор по продажам «Строительного треста» объясняет, на основании чего в будущем может увеличиться стоимость жилья для покупателей: «Традиционно цена квадратного метра зависит от себестоимости строительства, качества проектов, экономической ситуации в стране, размера реальных доходов населения и уровня ипотечных ставок. Эти факторы в совокупности будут определять новую точку баланса спроса и предложения и, соответственно, цену недвижимости. И из этого списка можно однозначно лишь сказать об увеличении себестоимости строительства – за счет проектного финансирования и продаж через эскроу-счета, доступ к средствам на которых застройщик получит только через 2-3 года после начала строительства».

Эксперт добавляет, что тенденция к снижению ипотечных ставок поможет в будущем стимулировать спрос: «Банк России уже показал себя внимательным регулятором на этом рынке. Ожидаемо, что после снижения ключевой ставки в минувшую пятницу, 26 июля, банки, предоставляющие ипотеку, будут постепенно снижать ставки по кредитам».

Получить консультацию о продажах квартир, коммерческих помещений и паркингов в домах «Строительного треста» можно по единому телефону: (812) 331-2000.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/