Доля крупнейших банков на российском рынке вкладов достигла 90%. Но снизилась у Сбербанка

Госкорпорация Агентство по страхованию вкладов проанализировала рынок вкладов в первом полугодии 2019 года и выяснила, что их объем растет, вместе с долей на нем крупнейших банков.

Как сообщили 30 июля в АСВ, объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля 2019 года составил 28,9 трлн рублей. В относительном выражении рост на 4,1% к прошлому году. Наибольший прирост показали вклады физических лиц в диапазоне 1 -1,4 млн рублей, сумма которых увеличилась на 5,5, а количество счетов – на 5,4%.

При этом доля 30 крупнейших по объёму вкладов банков в первом полугодии 2019 года увеличилась с 89,6% до 90,5%. При этом доля Сбербанка, как отметили в Агентстве, в отчётном периоде снизилась с 45,1% до 44,6%.

В начале июля Банк России сообщил о снижении максимальной ставки по вкладам.