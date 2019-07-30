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Город
30.07.2019 14:49
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«Санта-Барбара» в Юнтолово продолжается. Несмотря на ФАС, комиссия вновь допустила во второй этап конкурса на строительство экопарка лишь одну компанию

Смольный вновь признал победителем аукциона на строительство экопарка в Юнтолово «Профистрой Северо-Запад». ССУ-5 и «Геоизол» опять отцепили на первом этапе.

Результаты определения поставщика опубликованы на сайте госзаказа 30 июля. Единственным участником признан «Профистрой Северо-Запад», с ним же предполагается заключить контракт на 1,2 млрд рублей. В протоколе рассмотрения второй части заявки (на этом этапе компания была уже избавлена от конкуренции) члены комиссии голосовали без расхождений – «за».

Гораздо интереснее протокол по результатам оценки первых частей. Из семи членов комиссии участвовали четверо. Двое представителей комитета по госзаказу голосовали против того, чтобы не допускать других претендентов — ССУ-5 и «Геоизол». При этом они ссылались на требования, изложенные в решении ФАС от 5 июля. Тогда, напомним, антимонопольщики рассматривали жалобу одного из потенциальных участников — ООО «Актюбинск» – после того, как «Профистрой Северо-Запад» по той же схеме оказался в одиночестве. Ведомство вынесло предписание пересмотреть первые части заявок ССУ-5 и «Геоизола» без учета неправомерно установленных требований (жалобы самих «Геоизола» и ССУ-5 позже были также удовлетворены, но предписания повторно не выдавались). Именно это решение упоминают члены комиссии, которые высказывались за то, чтобы вывести во второй тур всех троих конкурентов. Однако двое все равно проголосовали против; так как среди них был глава комиссии Юрий Коханов, заместитель комитета по благоустройству, именно это решение устояло.

Сам конкурс был объявлен еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз невод закинули 30 июля, однако маловероятно, что остальные претенденты откажутся от претензий. Ранее источник, близкий к «Геоизолу», рассказывал, что компания рассматривает вариант подачи иска: это связано с тем, что компании приходится обслуживать займы на внесение обеспечительного платежа для участия в аукционах, а их постоянно отправляют на новый круг.

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Справка:

В конце февраля 2019 года центр комплексного благоустройства объявил конкурс на 1,18 млрд рублей. По плану, до октября 2021 года здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021 год.

О том, что северо-западнее перекрестка Яхтенная – Камышовая у Юнтоловского заказника появится парк в 75 га, заявили несколько лет назад, после того как стало понятно, что зоопарка здесь не будет. Инженерную подготовку начали в 2017-м. Территория будет сочетать лесопарковую зону, где будет максимально сохранен ландшафт, и парковую – оборудованную всем необходимым для отдыха. В парковой зоне, расположенной у жилой застройки, обустроят дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные уголки. В лесопарковой зоне, ближе к реке Глухарке, вмешательство в естественную среду будет минимальным. Здесь предстоит проложить пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле, который позволит сохранить от вытаптывания редкие растения, и оборудовать площадки для наблюдения за птицами.

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