Фигуранты дела о расстреле полиции в Астрахани получили 70 лет. В нападении они не участвовали

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительному пребыванию в колонии семерых участников вооружённого формирования, которое отметилось нападениями на силовиков в Астрахани. Непосредственно стрелявшие в полицию и Росгвардию ликвидированы.

Как сообщает Следственный комитет РФ 30 июля, Намик Агарзаев, Алтухан Насрулаев и Ахмед Магамедов получили по 11 лет лишения свободы. Магомеду Хитанову назначили 10 лет, Абрику Насрулаеву, Расулу Усманову и Ифрату Джалилову – по 9 лет. Отбывать наказание фигуранты будут в колонии строгого режима.

Установлено, что все семеро входили в вооружённую группировку, организованную радикальными исламистами Нурболом Саспановым и Рамзаном Кукулаевым. Последние, по версии следствия, в компании с двумя подельниками были непосредственными участниками расстрела полиции 4 апреля 2017 года. Тогда наряд ДПС прибыл на место подстроенной аварии и при оформления попал под обстрел. Двое полицейских погибли. Через два дня под пулями той же, как считают в СК, группировки оказались сотрудники Росгвардии, которые пытались остановить «Рено Логан». Трое гвардейцев были ранены, Саспанов, Кукулаев и двое их товарищей – убиты.