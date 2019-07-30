Единственный шанс на жизнь

У четырёхмесячной Алисы сложный врождённый порок сердца. Первую операцию ей сделали на третий день после рождения. Однако малышке требуется сложнейшая коррекция – целый комплекс операций и процедур, которые помогут её сердцу начать работать нормально. Провести столь непростое лечение берутся зарубежные медики, но стоимость слишком большая. А для Алисы это единственный шанс на жизнь.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на сложную операцию.

Алиса Зайцева, 4 месяца.

Атрезия лёгочной артерии, гипоплазия правого желудочка, дефект межпредсердной перегородки, умеренная артериальная гипоксемия.

Спасёт полуторажелудочковая коррекция. Стоимость 4 188 240 руб. Собрано 1 220 330 руб. Не хватает 2 967 910 руб.

Врачи заподозрили, что с сердечком Алисы что-то неладно, еще на плановом УЗИ. После серии исследований страшный диагноз подтвердился. Но насколько случай Алисы сложен, врачи смогли понять только после рождения малышки.

Алиса появилась на свет под присмотром опытных специалистов-кардиологов. Уже на третий день ей сделали первую операцию. Это помогло только немного улучшить кровоток. Но чтобы жить, полноценно развиваться, расти, ей необходимо провести сложнейшую коррекцию – целый комплекс операций и процедур, которые помогут её сердечку начать работать нормально.

Сейчас Алиса не может долго лежать на животике и постоянно плачет, но от слёз ей становится только хуже, малышка начинает задыхаться и синеть. Недавно врачи диагностировали у неё мышечную дистрофию. Родители постоянно ходят с Алисой на процедуры, которые могут только облегчить состояние, но не способны спасти.

Родители девочки сразу после её рождения начали поиски специалистов, которые могли бы помочь. Откликнулись врачи одной из немецких клиник, где лечат тяжёлые пороки у детей. Но стоимость лечения для обычной семьи, в которой воспитываются трое детей, слишком большая. Между тем Алиса растёт, быстро набирает вес, и слабому сердцу становится всё тяжелее и тяжелее. Поэтому коррекцию необходимо провести как можно скорее, иначе драгоценное время будет упущено.

О том, как помочь Алисе, можно узнать на её странице на сайте БФ «Алёша».