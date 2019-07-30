Гигантские тараканы обживаются в Сочи. Опасные вредители переносят инфекции, но их можно и съесть

Один из крупнейших тараканов мира замечен в городских кварталах Сочи. Российский курорт может стать новым ареалом обитания для насекомого.

Как сообщается на сайте Сочинского национального парка 30 июля, длина американского таракана (Periplaneta americana) достигает пяти сантиметров, с усами — девяти. Насекомое обычно содержится в террариумах, его часто используют как корм для ящериц и отдельных видов змей. Но теперь экзот начал осваивать городские улицы.

«Появление американского таракана во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье», — указано в сообщении парка.

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Красно-коричневый летающий таракан происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида. Позже он попал в Европу, а в настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания, а в теплых районах, как например в Сочи, может жить и в природной среде, прячась днем в различных сырых тёмных убежищах, предпочитая гниющую древесину.

Тараканы питаются практически любыми органическими остатками. Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека, кроме того, они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище «очень живучий маленький вредитель». Тем не менее в Китае спиртовой настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде.