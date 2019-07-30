СМИ: Renault поднимет цены в России вслед за «АвтоВАЗом», новые пока не известны

Автомобили Renault подорожают в России с 1 августа. Компания намерена поднять рекомендованные розничные цены на все модели, продаваемые на российском рынке. Об этом газете «Ведомости» рассказали представители трех дилеров марки, ссылаясь на информацию от руководства «Рено».

Новые цены на автомобили пока не известны, но подорожание, по информации издания, составит примерно 1-2%. К примеру, Renault Logan, как ожидается, подорожает приблизительно на 8 тысяч рублей. Сейчас цены на модель начинаются от 569 000 рублей.

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, продажи которого в России стартовали только в начале июля, может прибавить в цене от 16 до 25 тысяч рублей. В базовой версии новинка оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. и «механикой», в более дорогих – 150-сильным двигателем TCe 150 с турбонаддувом и вариатором CVT X-Tronic. Стоимость модели сейчас стартует с 999 000 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 августа цены на свои автомобили поднимет «АвтоВАЗ». В среднем они вырастут на 1%. Это будет уже третье подорожание «Лад» в 2019 году.