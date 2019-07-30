США пригласили Германию вместе патрулировать пролив рядом с Ираном

Американский МИД рассказал, что ФРГ пригласили участвовать в создаваемой Америкой международной коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, который соединяет Оманский и Персидский заливы.

«Германия, Франция и Великобритания могли бы помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе», – приводит 30 июля слова американской дипмиссии в Берлине агентство DPA.

Среди немецкого политического истеблишмента, как сообщает DW, нет единого мнения по поводу предложения США. Если новоиспеченный министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава МИД Хейко Маас не исключают возможности принять участие в возглавляемой американскими военными коалиции, то социал-демократы категорически против.

19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер «Стена Имперо» под британским флагом. Власти страны назвали это ответом на захват 4 июля на Гибралтаре иранского нефтяного танкера Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей иранской нефти в Сирию. На борту танкера находятся трое россиян, все члены экипажа в порядке, однако им запрещено покидать судно. После этого США анонсировали создание коалиции для патрулирования пролива рядом с Ираном.

Конфликт США и Ирана обострился после выхода американцев из всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы в мае 2018 года. После этого исламская республика отказалась выполнять взятые на себя обязательства. Вашингтон, в свою очередь, ввел очередные санкции против Тегерана и усилил военное присутствие в регионе.