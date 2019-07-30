Почитатель Земфиры попал под уголовное дело за разрушительное стремление пообщаться со звездой. Жертвой фанатизма стал Mercedes

Настойчивый поклонник творчества певицы Земфиры задержан под окнами её московской квартиры. С помощью автомобиля звезды он вызывал кумира на встречу, а приехала полиция.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 30 июля, мужчина учинил акт вандализма на Фрунзенской набережной в столице, разбив стёкла одной из припаркованных машин. От подоспевшего участкового не бежал и был задержан на месте.

«По имеющейся информации, таким образом злоумышленник хотел привлечь к себе внимание владелицы автомобиля», – добавляет Волк.

Нетривиальный подход квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества (статья 167 УК). Объектом воздыхания называют Земфиру. Как пишет агентство «Москва», два боковых стекла Mercedes она оценила в 17,3 тысячи рублей, внимания 35-летний грузчик от певицы не получил.

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В интервью «МК» певица рассказала, что машина сигнализацией не защищена, так что нападение на неё осталось неуслышанным. По словам Земфиры, обожатель досаждает ей не впервые. Зимой он подкараулил её у подъезда и успел урвать короткую беседу. За 15 минут успел рассказать о том, как оказался среди запрещённых в РФ «Свидетелей Иеговы», от восхищения творчеством рок-музыканта перешёл к крикам.