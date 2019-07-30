Петербуржец вошел в рейтинг 118 лучших молодых химиков планеты
Молодой ученый из Петербургского института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Леонид Скрипников включён в список 118 выдающихся молодых ученых, составленный Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международной сетью молодых химиков (IYCN). Всего в рейтинг, оформленный в виде периодической таблицы Менделеева, попали пять российских ученых, сообщила пресс-служба Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) 30 июля.
Congratulations to the final six elements, 113 thru 118, of #PTChemists. The elements Nh, Fl, Mc, Lv, Ts, and Og were awarded @IUPAC2019Paris during the #IUPAC100 celebration. We are proud of all 118 awardees & project leader Christine Dunne @ceadunne https://t.co/UQCIdAE0vG pic.twitter.com/jUSyDC9uvl— IUPAC (@IUPAC) 11. Juli 2019
Леонид Скрипников в этом рейтинге оказался на 114-й позиции. На базе Петербургского института ядерной физики в настоящее время идет строительство реактора ПИК – одного из мегасайенс-проектов, реализуемых в рамках нацпроекта "Наука". Следом за ним в рейтинге – Галина Княжева из ОИЯИ, которая ведет исследования в лаборатории ядерных реакций.
Выше их, на позиции 44-го химического элемента – профессор Российской академии наук и один из самых молодых ректоров России – глава РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Среди его научных интересов, в частности, биоорганическая химия, медицинская химия, нанохимия, развитие новых подходов к синтезу и исследованию биологически активных веществ.
На 90-й позиции – Андрей Воротынцев из Нижегородского технического университета им. Алексеева, который разрабатывает высокоэффективные каталитические системы. Анна Романчук из МГУ им. Ломоносова занимает место 101-го химического элемента. Она специализируется на радиохимии и изучает, в том числе распространение радионуклидов в окружающей среде.
"В рамках празднования Международного года Периодической таблицы химических элементов IUPAC и IYCN удостоили чести группу из 118 выдающихся молодых ученых войти в Периодическую таблицу молодых химиков. Представленная таблица демонстрирует многообразие карьерных путей молодых ученых, ведущих нас в следующее столетие, их творческие способности и преданность науке", – говорится в сообщении.
Справка:
2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия периодического закона химических элементов великим русским ученым Менделеевым. Проведение Международного года периодической таблицы химических элементов имеет особое значение для России, так как будет способствовать международному признанию заслуг русского ученого, а также укреплению престижа и популяризации отечественной науки.