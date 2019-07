Петербуржец вошел в рейтинг 118 лучших молодых химиков планеты

Молодой ученый из Петербургского института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Леонид Скрипников включён в список 118 выдающихся молодых ученых, составленный Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международной сетью молодых химиков (IYCN). Всего в рейтинг, оформленный в виде периодической таблицы Менделеева, попали пять российских ученых, сообщила пресс-служба Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) 30 июля.

Congratulations to the final six elements, 113 thru 118, of #PTChemists. The elements Nh, Fl, Mc, Lv, Ts, and Og were awarded @IUPAC2019Paris during the #IUPAC100 celebration. We are proud of all 118 awardees & project leader Christine Dunne @ceadunne https://t.co/UQCIdAE0vG pic.twitter.com/jUSyDC9uvl