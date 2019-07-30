Петербуржец вошел в рейтинг 118 лучших молодых химиков планеты

Молодой ученый из Петербургского института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Леонид Скрипников включён в список 118 выдающихся молодых ученых, составленный Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международной сетью молодых химиков (IYCN). Всего в рейтинг, оформленный в виде периодической таблицы Менделеева, попали пять российских ученых, сообщила пресс-служба Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) 30 июля.

Congratulations to the final six elements, 113 thru 118, of #PTChemists. The elements Nh, Fl, Mc, Lv, Ts, and Og were awarded @IUPAC2019Paris during the #IUPAC100 celebration. We are proud of all 118 awardees & project leader Christine Dunne @ceadunne https://t.co/UQCIdAE0vG pic.twitter.com/jUSyDC9uvl — IUPAC (@IUPAC) 11. Juli 2019

Леонид Скрипников в этом рейтинге оказался на 114-й позиции. На базе Петербургского института ядерной физики в настоящее время идет строительство реактора ПИК – одного из мегасайенс-проектов, реализуемых в рамках нацпроекта "Наука". Следом за ним в рейтинге – Галина Княжева из ОИЯИ, которая ведет исследования в лаборатории ядерных реакций.

Выше их, на позиции 44-го химического элемента – профессор Российской академии наук и один из самых молодых ректоров России – глава РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Среди его научных интересов, в частности, биоорганическая химия, медицинская химия, нанохимия, развитие новых подходов к синтезу и исследованию биологически активных веществ.

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На 90-й позиции – Андрей Воротынцев из Нижегородского технического университета им. Алексеева, который разрабатывает высокоэффективные каталитические системы. Анна Романчук из МГУ им. Ломоносова занимает место 101-го химического элемента. Она специализируется на радиохимии и изучает, в том числе распространение радионуклидов в окружающей среде.

"В рамках празднования Международного года Периодической таблицы химических элементов IUPAC и IYCN удостоили чести группу из 118 выдающихся молодых ученых войти в Периодическую таблицу молодых химиков. Представленная таблица демонстрирует многообразие карьерных путей молодых ученых, ведущих нас в следующее столетие, их творческие способности и преданность науке", – говорится в сообщении.