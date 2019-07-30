«Важно, чтобы события в Москве не повторились». Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги перед выборами

Эффективные меры по пресечению несанкционированных акций и других нарушений закона в период подготовки к выборам поручил принять генпрокурор РФ Юрий Чайка 30 июля.

«При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, и как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», — цитирует генпрокурора ТАСС.

По словам Чайки, важно, чтобы «события, которые недавно произошли в Москве, не повторились».

27 июля в столице состоялась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Протест завершился рекордными задержаниями, в отделы полиции отправились более тысячи человек. Позже московские суды признали незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Константина Янкаускаса, Александра Соловьёва и Илью Яшина виновными в организации несогласованной акции.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах – депутатов гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (Хабаровский край, Новгородская, Свердловская и Орловская области). Петербург будет выбирать губернатора и муниципальных депутатов.