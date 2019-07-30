Появилось полное видео погони неудержимых из ДПС за фантомом. Желтый «Гольф» уже год как не существует

Петербургская полиция опубликовала видеозапись голливудской погони за желтым «Гольфом». Разбив свою машину, плененные азартом сотрудники ДПС пытались догнать нарушителя пешком.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УГИБДД Петербурга и области 30 июля, преследовать автомобиль «Фольксваген Гольф» сотрудники 3-го батальона ДПС начали с улицы Седова в Невском районе. Водитель привлек внимание агрессивной ездой.

Требование об остановке лихач игнорировал. На высокой скорости он лавировал между попутными потоками и безумствовал на перекрестках.

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Погоня длилась не меньше шести минут, судя по видеозаписи, размещенной в группе соцсети «Дорожный инспектор». На улице Профессора Качалова с полицейскими случился конфуз. Объезжая пробку по встречной полосе, они разбили служебную машину. Гонщик исчез.

По данным «Фонтанки», в розыск объявлен 31-летний житель Пушкина Сергей Казаков. Ему принадлежит «Гольф» 2000 года выпуска. Автомобиль привезен из Германии. Формально он уже не существует. В августе 2018 года полиция аннулировала регистрацию машины за то, что владелец не внес данные о внесении изменений в конструкцию.

Казаков довольно известен в среде петербургских автолюбителей. Из видеороликов с его участием можно узнать, что под капотом «Гольфа» установлен двигатель мощностью 300 лошадиных сил.

Машину сотрудники УГИБДД нашли. Поиски Казакова ведутся шестой день. На данный момент на него составлены уже шесть административных протоколов – четыре за выезд на встречную полосу, один за проезд на запрещающий сигнал светофора и один за невыполнение требования об остановке.