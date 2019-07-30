Полиция Германии обезвредила группу радикалов. Неонацисты планировали вооруженные нападения ради «воскресения отечества»

Немецкая полиция провела по всей стране обыски в квартирах предполагаемых участников группы правоэкстремистских взглядов.

«В домах шести обвиняемых и четырех подозреваемых в Саксонии-Анхальте, Гессене, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии региональная полиция провела обыски. Аресты еще не состоялись. Они подозреваются в создании преступной организации и участии в ее деятельности», – сообщила 30 июля генеральная прокуратура ФРГ на своем сайте.

Следствие считает, что они собирались создать специальное военизированное подразделение Wolfsbrigade (Волчья бригада) ради «воскресения свободного отечества» путем насильственных акций.

Правоохранительные органы Германии указывают на рост числа неонацистов, к которым причисляют уже более 20 тысяч человек.