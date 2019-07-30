На Кубани против редактора «Юг. МБХ Медиа» возбудили уголовное дело за участие в нежелательной иностранной организации

Редактор электронного издания «Юг. МБХ Медиа» Александр Савельев стал фигурантом уголовного дела об участии в работе зарубежной организации, деятельность которой на территории России признана нежелательной.

«Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он подозревается в осуществлении деятельности запрещенной на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организации (ст.284.1 УК РФ)», – сообщается 30 июля на сайте СК РФ.

По данным следствия, молодого человека неоднократно привлекали к ответственности. Кроме того, он якобы в открытом доступе публиковал сведения о нежелательной организации.

Несмотря на то, что в заявлении Следственного комитета имя подозреваемого не называется, адвокат Алексей Аванесян рассказал, что речь идет именно о его подзащитном Александре Савельеве. В своем Facebook он написал, что утром 30 июля у Савельева дома и в редакции прошли обыски.

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Ранее молодого человека и краснодарского активиста Леонида Запрудина, как сообщает «МБХ Медиа», вызывали в прокуратуру для проверки информации о письмах движения «Открытая Россия» в Госдуму.

Напомним, что OR (Otkrytaya Rossia), Open Russia Civic Movement и Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») в 2017 году были признаны нежелательными на территории страны.