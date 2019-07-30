Суд в Петербурге на пять суток спрятал от общества татуированного официанта. Нацистский знак на лбу он будет показывать в изоляторе

Пьяный полуголый официант суши-бара показал жителям Васильевского острова в Петербурге татуировку на груди в виде свастики. За это его административно арестовали.

Как сообщает пресс-служба судов города, за пробежкой без футболки молодой человек был замечен в два часа ночи 24 июля. Прохожие обратили внимание не только на его нетрезвый вид, но и на «украшающие» его татуировки. На груди сияла свастика, на лбу – Вольфсангель, знак, который использовали как эмблему в нацистской Германии.

Трудящийся официантом в суши-баре Федор Белов 30 июля на заседании раскаялся и вину признал, но отметил, что пока ничего с этими отголосками «юношеского максимализма» сделать не может. «Свести татуировки препятствует тяжелое финансовое положение», – сообщает пресс-служба. В Петербург молодой человек приехал в конце марта и пока достаточно не заработал.

На улицу в полуголом виде, рассказал арестованный, он вышел случайно – выпивший официант торопился встретить друга и вспотел, потому и разделся.

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Суды из-за татуировок со свастикой – не редкость. Статья Кодекса об административных правонарушениях предусматривает не только арест, но и конфискацию изображения. Весной прошлого года сотрудники колонии заметили нацистскую символику на теле заключенного, сперва суд велел от нее избавиться, но позже решение было отменено – рисунки оказались не так уж и похожи на свастику, срезать их с себя арестанту не пришлось.