Проценты вернул топором. Клиент кредитной конторы в Петербурге устроил резню

В Петербурге полиция расследует вооруженное нападение в бизнес-центре «Лидер». Посетитель пришел с ножом и топором и ранил двух человек.

Фото с сайта pixabay.com/Morket

Читатель «Фонтанки»

Как стало известно «Фонтанке», 30 июля на четвертый этаж «Лидера» на площади Конституции поднялся мужчина и напал на обитателей офиса, в котором расположена компания по предоставлению брокерских и кредитных услуг.

По данным «Фонтанки», рубленые и резаные раны получили два человека, один к приезду медиков находился в очень тяжелом состоянии. К «Лидеру» приехало несколько карет скорой помощи.

В ГУ МВД Петербурга и области подтвердили ранение двух человек. Заявка из бизнес-центра поступила в 11.33. Подозреваемый в нападении разыскивается.

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«30 июля 2019 года в полицию Московского района поступило сообщение о конфликте в офисе бизнес-центра на площади Конституции. По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство о качестве предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы. Личность злоумышленника установлена», – говорится в комментарии ГУ МВД.

Уголовное дело пока не возбуждено. По информации «Фонтанки», один пострадавший умер по дороге в больницу.

В «Лидере» арендует офис компания «БКС СПб». Она предлагает «услугу инвестиционного планирования, включающего в себя корректировку плана и минимизацию возможных рисков». Судя по опубликованным в ГАС «Правосудие» судебным решениям и отзывам клиентов, на практике услуга выглядит так: компания объявляет вакансии, соискатели заполняют анкету и проходят символическое тестирование. Им предлагают заработок в виде инвестирования. Для начального капитала – взять кредит и отдать в управление самой компании. Кредит, судя по решениям судов, выдает она же под залог недвижимости, а впоследствии взыскивает с заемщиков задолженности, процент за пользование займом, неустойки.