Недоброе утро для каршеринга: на Стачек водитель не вошел в поворот, а на Народной собрал припаркованные машины

За утро 30 июля водители каршеринговых машин устроили в Петербурге сразу два серьезных ДТП. В одном досталось еще и припаркованным автомобилям.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в половине шестого утра на площади Стачек водитель каршерингового Renault Kaptur не вошел в поворот и перевернулся, снеся при этом столбики ограждения тротуара. По словам очевидцев, в машине были двое, оба живы. При этом водитель был пьян и оказывал сопротивление, утверждают они.

«Водитель был в нетрезвом состоянии. Ничего необычного. Водитель и пассажир живы, водитель оказывал сопротивление, за это на него были надеты наручники. Это со слов водителя трамвая, его вагон видно на фотке, – пишет участница группы Ксения. – Ещё рассказал, что водитель вообще ничего не соображал... Его попросили, а через пять минут он сам подошёл к полиции и спросил, что тут произошло».

«Я ехал за этим человеком по Обводному каналу и понял, что он пьян. Но он быстро пролетел на два красных, и я не успел запомнить номер», – пишет Алексей.

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Немного позже этим же утром молодой парень на каршеринговом Nissan Qashqai протаранил припаркованные автомобили в «кармане» у дома 98 по Народной улице, пишут очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, в результате ДТП, помимо «Кашкая», повреждения получили Opel, Volkswagen Polo и Hyundai.

«Парень 20 лет из каршеринга сидит в патрульной машине ППС, ждёт ГАИ», – пишет очевидец Валера.