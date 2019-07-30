Неудавшемуся кандидату в Мосгордуму Илье Яшину два суда с разницей в день дали по 10 суток

Троицкий суд назначил ему десять суток административного ареста 30 июля, а вчера суд в Щербинке уже арестовал политика.

«Вчера суд в Щербинке арестовал меня на 10 суток. Но этого оказалось мало — сегодня судья Роман Зайцев в Троицке добавил мне еще 10», – написал 30 июля Илья Яшин в своем Facebook.

Он предположил, что сроки наложатся один на другой. По его словам, заседание прошло «нелепо», а два срока от разных судов он описал как «бешеный принтер».

Ранее Яшина арестовали за проведение несанкционированного митинга 27 июля. Оппозиционер свою вину не признает.