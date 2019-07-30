Самолет Cobham Aviation въехал в осветительную мачту аэропорта Перта

Пассажирский самолет авиакомпании Cobham Aviation столкнулся с осветительной мачтой в аэропорту города Перт в Австралии, никто из пассажиров не пострадал, сообщает телеканал 7News со ссылкой на заявление аэропорта.

A plane carrying 62 people has collided with a light tower at @PerthAirport. #7NEWS https://t.co/kZ2H1sJE1s — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 30. Juli 2019

Инцидент произошел 30 июля в 2.20 пополудни по местному времени. Сообщается, что во время происшествия в самолете находились 62 пассажира и четыре члена экипажа.

По данным телеканала, в аэропорту подтвердили, что инцидент с самолетом авиакомпании Cobham произошел во время руления. "Экстренные службы находятся на месте, но пострадавших среди пассажиров и экипажа нет", – говорится в заявлении. Также сообщается, что происшествие не повлияло на работу аэропорта. Сама авиакомпания сообщила, что речь идет о самолете Cobham RJ85. Также в Cobham Aviation сообщили, что в результате инцидента была повреждена носовая часть самолета. Авиакомпания также заявила о готовности сотрудничать в расследовании инцидента.