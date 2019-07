Самолет Cobham Aviation въехал в осветительную мачту аэропорта Перта

Пассажирский самолет авиакомпании Cobham Aviation столкнулся с осветительной мачтой в аэропорту города Перт в Австралии, никто из пассажиров не пострадал, сообщает телеканал 7News со ссылкой на заявление аэропорта.

A plane carrying 62 people has collided with a light tower at @PerthAirport. #7NEWS https://t.co/kZ2H1sJE1s