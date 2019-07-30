Под прокурорскую проверку попала компания «Россия». Она перевезла пассажиров самолетом, снятым с рейса в связи с технической неисправностью

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании «Россия» на соблюдение законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров. Внимание надзора привлекла длительная задержка рейса FV5863 в Анталью.

«По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна произошла в связи с его технической неисправностью. Авиакомпания обеспечила пассажиров рейса FV5863 горячим питанием и напитками, вылет в Анталью состоялся резервным бортом в 0:40», – сообщили 30 июля в прокуратуре.

Задержка превысила семь часов. «Боинг-747» с бортовым номером EI-XLC должен был вылететь в 17:00, но в последний момент отправку отменили, пассажиров попросили покинуть борт. Они вернулись в аэропорт. Техники авиабезопасности вскрыли крышку левого двигателя «Боинга». Впоследствии самолет оттащили тягачом подальше от терминала.

После длительного ожидания пассажирам FV5863 предоставили другой «Боинг-747» (EI-XLI), только что совершивший перелет из Турции в Петербург. Снятый с рейса по техническим причинам EI-XLC простоял без дела недолго. Через час с небольшим, судя по онлайн-табло Пулково и Flightradar24, этот самолет предоставили пассажирам другого рейса – FV5853, тоже в Анталью.

«Фонтанка» отправила в «Россию» запрос.