Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест»

Компания сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в июле 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и «Город мастеров».

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Компания сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в июле 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и «Город мастеров».

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти 13-этажных секций. В первых трех секциях закончены работы по созданию перегородок и стяжке пола. В секциях 1.4 и 1.5 ведутся электромонтажные и вентиляционные работы. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома, ведется кирпичная кладка стен на уровне четвертого, пятого и шестого этажей.

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области идет строительство восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей.

Строительно-монтажные работы продолжаются в восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, который включает в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир. В настоящий момент на объекте ведется кирпичная кладка пятого этажа.

В жилых секциях девятого лота комплекса, также состоящего из 9-этажного дома на 259 квартир, продолжается кирпичная кладка на уровне третьего и четвертого этажей, а также облицовочная кладка первого этажа. Ввод в эксплуатацию восьмого и девятого лотов назначен на IV квартал 2020 года.

В десятом лоте – 9-этажном жилом доме на 183 квартиры проводятся работы по отделке мест общего пользования и благоустройству. Ведется подготовка объекта ко вводу в эксплуатацию. Сдача объекта назначена на IV квартал 2019 года.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области ведется строительство 9-секционного лота 7-21 и комплекса «Архитектор» (лот 8).

В июле в секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 завершилось остекление балконов и лоджий. На 95% выполнена чистовая отделка лифтовых холлов и мест общего пользования. На 30% выполнено благоустройство придомовой территории.

Продолжаются работы в секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К». Во всех них в июле было закончено остекление витражей. В местах общего пользования, лифтовых холлах и помещениях для консьержей продолжалась чистовая отделка. В эти дни на объекте проводятся слаботочные работы. Также строители монтируют декоративный пояс на фасаде здания.

Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на конец 2019 года.

Также в Кудрово идет строительство 27-этажного жилого комплекса «Архитектор», рассчитанного на 869 квартир. Дом состоит из пяти секций: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. В секциях 8.1 и 8.2 заливаются плиты перекрытия над 21-м этажом, а в секции 8.3 – над 19-м. Кирпичная кладка 20-го этажа ведется в секции 8.4, а в секции 8.5 – 19-го этажа. Завершить ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершается возведение ЖК бизнес-класса «Сосновка». Дом расположен на проспекте Тореза, 77, в двух шагах от одноименного парка. Объект должен быть введен в эксплуатацию уже этой осенью. Сантехнические и электромонтажные работы в жилом комплексе выполнены на 90%. Во всех 14 секциях продолжается выполнение чистовой отделки мест общего пользования. Комплексное благоустройство выполнено на треть.

В Калининградской области продолжается строительство второго и третьего лотов ЖК «Город мастеров». Третий лот (вторая очередь строительства) проходит госкомиссию. Планируется, что новые четыре дома «Города мастеров» будут введены в эксплуатацию уже в третьем квартале 2019 г.

В состав второго лота (третья очередь строительства) входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В доме №9 залиты перекрытия над первым этажом, в домах №7 и 10 продолжался монтаж стен первого этажа. Также были завершены работы по прокладке пристенного дренажа домов всех четырех домов, смонтированы фундаменты для установки башенных кранов.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/