«Меридиан» вышел на околоземную орбиту

Космический аппарат «Меридиан» выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил, сообщает 30 июля Минобороны России.

Оборонное ведомство напоминает, что успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1А» с российским космическим аппаратом связи «Меридиан» проведен сегодня в 8 часов 56 минут с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. "Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1А» была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Меридиан» функционируют нормально", – рапортуют военные.

Космический аппарат связи «Меридиан» предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики Российской Федерации.

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Использование спутников «Меридиан» на высокоэллиптической орбите позволит повысить эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения используемых диапазонов частот, введения дополнительных стволов, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.

Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие пятнадцать лет с северного космодрома проведено 39 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.