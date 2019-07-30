Захарова назвала безумием планы Киева создать русскоязычный телеканал

Идея создать русскоязычный телеканал на Украине, где русский разрешен только частично, а люди отстаивают право говорить на нём, является безумием. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это же надо додуматься: выделять средства для “покрытия” русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов! Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — написала она в своем Facebook.

Накануне замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» о планах создать всемирный русскоязычный канал, чтобы страна могла «бороться за умы» украинцев в Донбассе и Крыму.

По его словам, данный шаг поможет укрепить позиции Украины в информационной борьбе, которую страна «практически проиграла». Планируется, что телеканал будет государственным.