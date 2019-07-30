АТОР: Сочи выигрывает у Турции конкуренцию за российских туристов

Курорты Краснодарского края в этом году посетили уже 7 миллионов человек, тогда как Анкара надеется на шесть миллионов по итогам года.

«Сочи – это самый популярный, посещаемый курорт среди российских в этом сезоне... Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение. Больше всего россиян отдыхает в Сочи, даже больше, чем в Турции», – цитирует 30 июля заявление исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе РИА Новости.

Турпоток в Краснодарский край в этом году уже поднялся до 7 миллионов, что больше, чем в 2018-м, когда Россия принимала чемпионат мира. Ранее турецкий посол в РФ Мехмет Самсар заявил, что Анкара надеется на 6 миллионов российских путешественников по итогам года.