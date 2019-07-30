В Финляндии наблюдается рекордный рост поддержки националистов: партия «Истинные финны» популярнее всех остальных

Поддержка националистско-популистской партии «Истинные финны» среди населения Суоми превысила 20%.

Как сообщает издание Helsingin Sanomat, рейтинг «Истинных финнов», по данным результатов опросов, за последний месяц вырос на 1,5% и достиг 20,7%. Партия остаётся самой популярной в стране. Для сравнения: год назад её рейтинг был на уровне 7,8%.

Респондентам задавали вопрос: «За какую крупнейшую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы прошли сегодня?».

В новое левоцентристское правительство, которое было сформировано в июне 2019 года, эта политическая сила не входит. Партия премьер-министра Антти Ринне, которая набрала в апреле максимум голосов на парламентских выборах, сейчас на третьем месте с 16,5%. Второе место занимает другая оказавшаяся в оппозиции партия – буржуазная «Национальная коалиция». Они обе немного потеряли поддержку за последнее время.

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«Зелёные» продолжили рост и оказались на четвёртой позиции по популярности с 14%, а «Центр», который возглавлял предыдущее правительство, ослабил свои позиции до 12,2%, потеряв 1%.

«Истинные финны» среди своих приоритетов называют борьбу с миграцией. Новый кабмин ранее принял решение принять нелегалов с судна Sea-Watch 3, пришедшего в июне в Италию.

Как намерено новое правительство выстраивать работу с Россией, в интервью «Фонтанке» рассказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.