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Город
30.07.2019 11:53
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На Стачек, Моисеенко и Типанова стартовал ремонт дороги, а Советскую перекроет крестный ход

Движение транспорта в Кировском, Центральном и Московском районах Петербурга ограничил ремонт дорог. Работы продлятся весь август и часть сентября. А в первый день августа из-за крестного хода перекроют движение в Песочном.

Как сообщает 30 июля пресс-служба КРТИ Петербурга, на проспекте Стачек стартовал ремонт тротуара и выборочно – проезжей части. Участок длиной 4,5 километра от площади Стачек до Кронштадтской площади отремонтирует АО «ПО «Возрождение» за 102,29 миллиона рублей. В порядок приведут 11,08 тысячи квадратных метров проезжей части и 33,08 тысячи квадратных метров тротуара.

На время работ вводятся следующие ограничения:

 

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  • с 28 июля до 22 августа и с 31 августа до 19 сентября – ограничено движение по улице Маршала Казакова от проспекта Стачек до западного проезда проспекта Стачек и по западному проезду проспекта Стачек от улицы Морской Пехоты до проспекта Маршала Жукова;
  • с 23 по 25 августа – перекрыто движение по западному проезду проспекта Стачек от Кронштадтской площади до проспекта Маршала Жукова;
  • с 26 по 28 августа и с 22:00 29 августа до 7:00 30 августа – перекрыто движение по западному проезду проспекта Стачек от улицы Морской Пехоты до Кронштадтской площади;
  • с 22:00 29 августа до 7:00 30 августа – перекрытие движения по улице Маршала Казакова от проспекта Стачек до западного проезда проспекта Стачек, включая перекресток с проездом.

 

В центре отремонтируют участок улицы Моисеенко длиной 1,15 километра. Работы стоимостью 46,33 миллиона рублей ведет ЗАО «АБЗ-Дорстрой». В порядок должны привести 17,53 тысячи квадратных метров проезжей части и 4,81 тысячи квадратных метров тротуара.

В связи с ремонтом с 28 июля по 9 августа, с 12 по 16 августа и с 19 по 27 августа будет ограничено движение по улице Красного Текстильщика у улицы Моисеенко и по улице Моисеенко от Синопской набережной до Кирилловской улицы, без перекрестка с Новгородской. А с 10 по 11 августа и с 17 по 18 августа движение там же будет перекрыто.

Также ЗАО «АБЗ-Дорстрой» отремонтирует все 1,45 километра улицы Типанова. Работы проведут на 27,64 тысячи квадратных метров проезжей части и 6,7 тысячи квадратных метров тротуара. Их стоимость составляет 80,18 миллиона рублей.

Из-за ремонта до 22 августа, а также с 30 августа по 11 сентября ограничивается движение транспорта на участке улицы Типанова от Московского проспекта до улицы Ленсовета, а до 29 августа – от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина. С 11 по 22 августа будет закрыто движение в демонстрационном проезде в створе улицы Типанова.

1 августа в поселке Песочный Курортного района Петербурга ПМРО приход храма прп. Серафима Саровского проведет крестный ход. В связи с этим с 11:30 до 14:30 будет перекрыто движение транспорта по Советской улице от Ленинградской улицы до Заводской, по Заводской улице и участку Речной улицы от Заводской до Ленинградской. На участке Ленинградской улицы от Речной до Советской в этот период движение будут приостанавливать не более чем на 15 минут в течение 1 часа.

Помимо этого, с 11:30 31 июля до 11:30 1 августа по этим же улицам будет запрещена остановка.

КРТИ Петербурга

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