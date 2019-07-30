Аваков о Порошенко: Для него лгать – как дышать

Министр внутренних дел (МВД) Украины Арсен Аваков назвал лжецом экс-президента страны Петра Порошенко, заявившего, что на внеочередных выборах в Верховную раду против него действовали сотрудники полиции.

"Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину, – написал Аваков 30 июля в Facebook. – Для него [Порошенко] лгать – как дышать".

По словам главы МВД, Порошенко довел страну до такого состояния, "что люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку". "Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014 году, он в этом виноват", – заявил Аваков. При этом министр уверен, что большинство позитивных событий в стране происходило в последние годы не благодаря Порошенко, а вопреки ему, сконцентрировавшемуся на посту главы государства на борьбе за власть и деньги. "Мне его не жаль. Жаль страну <...> А вот то, за что заслужил отвечать, – пусть отвечает", – заявил Аваков.

Глава МВД также высказался в поддержку нового президента Владимира Зеленского, пожелав ему успехов.

Ранее Порошенко в интервью изданию "Украинская правда" заявил, что на выборах против него "была работа полиции" и организованных групп. По итогам состоявшихся 21 июля внеочередных выборов в Раду партия Порошенко "Европейская солидарность" набрала 8,1% и оказалась на четвертой строчке, она будет представлена в новом парламенте 25 депутатами.