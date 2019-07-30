Почти треть россиян признались в нехватке денег на отпуск. Петербуржцы лишь на шестом месте по тратам на отдых

В России снижается число тех, кто не может позволить себе отпуск. За два года их количество упало на 12%.

«Количество респондентов, которые не могут позволить себе отпуск из-за финансовых трудностей, составляет 29%. <...> Количество граждан, которые не могут позволить себе отдых, сократилось на 12 процентных пунктов — 41% в 2016 году и 29% сегодня», – сообщается 30 июля в исследовании центра портала Superjob.ru.

Среди петербуржцев этот показатель остается средним по стране – 29%. Для сравнения, в Москве отпуск не могут позволить себе 26%. Самый низкий показатель из городов-миллионников в Казани – 19%.

Чаще всего от отпуска оказываются люди старше 45 лет – 32%, а среди молодежи до 24 лет таких людей насчитали 22%. При этом уровень дохода ожидаемо коррелирует с возможностью отдохнуть. Так, среди тех, кто получает от 30 до 50 тысяч рублей, в отпуск не могут уйти 31%, а если доход увеличивается от 50 до 80 тысяч, то на отдых не хватает 24%.

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Разнится и сумма, которую граждане России готовы потратить. Женщины в целом могут выделить 23300 рублей на неделю, а мужчины – 25900. Средний бюджет более старшего поколения (от 45 лет) – около 25800 рублей, а у молодых людей (до 24 лет) – 21800 рублей.

Отличается и бюджет на отпуск и у жителей разных городов. Больше всего готов потратить средний москвич – 29500 руб. на неделю. Санкт-Петербург по этому показателю лишь шестой. Петербуржцы, как и жители Казани, планируют уложиться в 26200 рублей за неделю.

При этом бюджет на отдых растет из год в год. Так, за 3 года он увеличился на 5%.