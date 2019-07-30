Роспотребнадзор напомнил россиянам, что такое настоящий сыр

Натуральный сыр изготавливают из сырого коровьего молока высшего и первого сорта, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, соли, бактериальных заквасок и натуральных красителей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 30 июля.

«Для изготовления натурального сыра используют следующие ингредиенты: сырое коровье молоко исключительно высшего и первого сорта, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, соль поваренную пищевую, бактериальные закваски и концентраты молочно-кислых бактерий, натуральные красители (бета-каротин и экстракт аннато)», – говорится в сообщении.

На разрезе сыр должен иметь ровный рисунок, состоящий из глазков, на нем не должно быть трещин или неровностей. Корка качественного сыра ровная, тонкая, без повреждений, покрытая полимерной пленкой, толстоватый подкорковый слой не допускается.

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В Роспотребнадзоре подчеркивают, что запах сыра должен быть сладковато-пряным или слегка кисловатым, не допустимо наличие плесени за исключением специальных сортов. Цвет сыра должен быть равномерным и варьироваться от белого до светло-желтого.

Сообщается также, что консистенция у качественного сыра эластичная и однородная, но не рыхлая или потрескавшаяся. Качественный продукт содержит 20-30% легкоусваиваемого молочного белка, а также «множество витаминов, таких как А, Е, D, С, витамины группы В, РР, а также большое количество полезных элементов: железо, калий, кальций, магний, медь, марганец, натрий, фосфор, цинк».

Для изготовления 1 кг сыра необходимо около 11 литров молока. После изготовления сыр в отличие от сырного продукта не сразу поступает в продажу, ему требуется 30-60 дней для созревания.

Натуральный сыр не может быть дешевым в отличие от сырного продукта, напоминают в Роспотребнадзоре.