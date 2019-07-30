Зеленский отставил Короля Артура

Справка:

Артур Станиславович Король родился 17 июля 1967 года. После срочной службы в 1986 году стал курсантом Высшего пограничного военно-политического училища. С 1990 по 1996-й и с 1998-го по 2016 годы проходил военную службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Украины.

С 2006 по 2010 годы - начальник Луганского пограничного отряда.

Был слушателем Академии Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого. Магистр военного управления оперативно-тактического уровня. Награжден Почетными грамотами Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины, орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью «Защитнику Отечества».

К выполнению своих обязанностей председатель Меловской районной государственной администрации Артур Король приступил 26 июня 2017.