Зеленский отставил Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Миловской районной государственной администрации Луганской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства 30 июля.
«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.
7 июля Зеленский назначил губернатором Луганской области Виталия Комарницкого. До назначения на пост главы региона Комарницкий был ректором Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2010 году он избирался в Луганский областной совет от Партии регионов. Также его связывают с главой МВД Арсеном Аваковым. 11 июня президент Украины уволил 15 руководителей областных государственных администраций страны. Согласно конституции страны, в ней 24 области, автономная республика и два города со специальным статусом.
Справка:
Артур Станиславович Король родился 17 июля 1967 года. После срочной службы в 1986 году стал курсантом Высшего пограничного военно-политического училища. С 1990 по 1996-й и с 1998-го по 2016 годы проходил военную службу на офицерских должностях в рядах Вооруженных сил Украины.
С 2006 по 2010 годы - начальник Луганского пограничного отряда.
Был слушателем Академии Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого. Магистр военного управления оперативно-тактического уровня. Награжден Почетными грамотами Кабинета Министров Украины и Верховной Рады Украины, орденом Богдана Хмельницкого III степени, медалью «Защитнику Отечества».
К выполнению своих обязанностей председатель Меловской районной государственной администрации Артур Король приступил 26 июня 2017.