Травмирующая любезность. Пассажиры автобуса в Петербурге пострадали от «расшаркивания» водителей

Петербургское предприятие «Пассажиравтотранс» прокомментировало ДТП в Невском районе с семью опрокинутыми пассажирами. Водитель автобуса проявил чудеса реакции на интеллигентные маневры попутчиков.

Как сообщили 30 июля в «Пассажиравтотрансе», утром, при движении в плотном транспортном потоке на Советском проспекте, водитель идущей впереди 115-го автобуса машины резко затормозил, пропуская выезжающего со двора коллегу.

«Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса также применил торможение, вследствие чего в салоне упали пассажиры», – добавили в «Пассажиравтотрансе».

Помощь врачей понадобилась семи пострадавшим. Ответственность перевозчика застрахована.