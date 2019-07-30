Объединение пассажиров РФ объяснило просьбу блокировки BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»

Председатель общероссийского объединения уточнил предложения, внесенные в Госдуму, после появившейся в СМИ информации о потенциальной блокировке сервисов BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы».

«Речь в нашем предложении только о том, что если пассажир бронирует поездку через условный сервис BlaBlaCar на автомобиле, а по факту его везут на автобусе большой вместимости (свыше 40 мест), при этом такой перевозчик не имеет никаких разрешающих документов на такую деятельность (в том числе отсутствует технический контроль, нет контроля режима труда и отдыха и т.д.), то такие сервисы должны быть заблокированы», – написал 30 июля Илья Зотов в Facebook.

По его словам, предложение объединения не распространяется на перевозку легковыми автомобилями, а направлено только на недобросовестных перевозчиков. «В отношении ресурсов, которые выполняют законодательство, блокировка не допустима!», – уточнил Золотов.

Ранее СМИ рассказали о предложении блокировать сервисы по бронированию автобусных билетов за работу с нелегальными перевозчиками.