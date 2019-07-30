СК рассказал о задержании главы уголовного розыска в Приморье. Миллиард наличкой превратился в миллион

Следственный комитет РФ подтвердил задержание начальника уголовного розыска Приморского края. При этом ведомство сильно расходится со СМИ в оценке найденной у Андрея Миляева наличности: миллиард превратился в миллион.

По версии следствия, Миляев, предупреждал своего знакомого частного предпринимателя, занимающегося вырубкой леса в Приморье, о запланированных полицией проверках. Небезвозмездно.

«Предприниматель передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 млн руб.», – говорится в заявлении СК 30 июля.

Следствие будет просить суд об аресте.

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Следком пишет, что в ходе обыска дома у полицейского нашли и изъяли банковские карты, а также наличные в рублях и иностранной валюте на общую сумму порядка одного миллиона рублей. Ранее пресса писала о найденном миллиарде наличными. Правда, ФСБ, по материалам которой возбудили дело, миллиард не подтверждала.

Дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями.