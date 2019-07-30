В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер». На борту шесть человек

Яхта «Крейсер» терпит бедствие в Белом море 30 июля. На борту находится шесть человек, на выручку может подойти научное судно «Академик Николай Страхов».

По данным источник «Интерфакса», яхта «Крейсер» потеряла ход и попросила оказать помощь. Судно «Академик Николай Страхов» находится на расстоянии одной морской мили и готов эвакуировать экипаж, в случае непосредственной угрозы жизни.

Также получил указание следовать в район бедствия для возможной дополнительной помощи теплоход «Академик Александров».