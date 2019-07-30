«Левада-центр»: Больше половины россиян хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Большинство граждан России проголосовали бы на выборах президента за нынешнего главу государства, а оппозиционные кандидаты не набрали бы и 5%. Такие данные следуют из опубликованного 30 июля опроса «Левада-центра».

Почти 55% респондентов заявили, что хотели бы видеть Владимира Путина в президентском кресле и после истечения его полномочий. Если бы выборы состоялись сейчас, то он получил бы около 40% голосов. Среди отличительных черт возглавившего страну в первый раз почти 20 лет назад политика опрошенные отметили умение «успешно и достойно справляться с решением проблем» (27%), а также отсутствие альтернатив «на кого другого еще [россияне] могли бы положиться» (40%)

При этом вырос процент тех, кто не хотел бы, чтобы именно Путин стал президентом после 2024 года. Сейчас их насчитали 38%, хотя еще в мае так ответили 27%, а в конце прошлого лета – всего 18%. При этом сложно сказать, кто мог бы составить реальную конкуренцию главе государства. Так, поддержка Владимира Жириновского держится на уровне 3%, у принимавшего участие в прошедших выборах бизнесмена Павла Грудинина те же 3%, оппозиционер Алексей Навальный набирает 1%, что равно показателям Геннадия Зюганова и Сергея Шойгу.

Ранее «Левада-центр» выяснил, что ровно половина граждан России считают, что страна в целом идет в правильном направлении.