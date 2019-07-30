Пешеход на Комендантском отстаивал тротуар у троицы из Rolls-Royce. Его побили и облили газом

Трое крепких молодых людей катались на люксовой иномарке по тротуару в Приморском районе Петербурга. Навстречу им вышел не менее крепкий пешеход, которому эта дерзость не понравилась. Дошло до рукопашной. Потасовка на Комендантском проспекте попала на видео, кадры были опубликованы в соцсетях 30 июля.

Очевидцы утверждают, что драка была вчера вечером, она началась между 13 и 17 домами, когда пешеход преградил дорогу водителю черного Rolls-Royce с номерами Московской области. Машина ехала по тротуару, мужчина не постеснялся сделать управлявшим замечание. Ответ был агрессивным, сперва пешеход и пассажир Rolls-Royce дрались один на один, причем в процессе в лицо защитника ПДД пустили струю перцового газа. Тот помехе не смутился. Тогда на помощь из машины вылезли еще два человека крепкого телосложения. Втроем им удалось отогнать мужчину от автомобиля, оставив его без футболки. Местные жители утверждают, что пешеход после драки поехал в травму.