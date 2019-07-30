Коренные малочисленные народы России поставят на учет, чтобы снизить уровень махинаций с бюджетом

Централизованный учет представителей коренных малочисленных народов страны планирует вести правительство России. Для этого на рассмотрение в Госдуму внесут пакет поправок к закону «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», пишет 30 июля «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, централизованный учет позволит организовать свободный доступ аборигенов к традиционному рыболовству и охоте, гарантирует им социальные пенсии, проезд на особо охраняемые природные территории, а также получение ряда региональных мер поддержки коренных народов. Сейчас в России порядок определения представителей коренных малочисленных народов законодательством не урегулирован.

Предполагается, что инициатива поможет уменьшить объем махинаций с выделением финансовой поддержки малочисленным народам и оградить от получения льгот недобросовестных претендентов, которые хотят заработать на добыче ценных видов зверя и рыбы.

В 2019 году на поддержку коренных народов из федерального бюджета будет выделено 153,6 млн рублей, тогда как регионы на эти цели потратят 97,8 млн рублей.

По данным Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), сейчас в 28 субъектах страны насчитывается 40 малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.