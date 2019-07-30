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Происшествия
30.07.2019 10:19
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Одним махом семерых. Спасая «железо», водитель автобуса в Петербурге опрокинул пассажиров

Семь пассажиров городского автобуса пострадали после экстренного водительского маневра. Он уходил от столкновения, перестаравшись с тормозным усилием.

Как сообщает 30 июля УГИБДД Петербурга и области, пассажиров развозили по больницам с Советского проспекта в Невском районе. Около восьми утра у 39-го дома водитель 115-го автобуса «Пассажиравтотранса» применил экстренное торможение, избегая аварии. «Пострадали семь пассажиров, они получили легкие травмы», – уточнили в дорожной полиции. По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию.

«Пассажиравтотранс» свое видение ДТП пока не изложил.

 

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