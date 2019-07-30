Cотрудника кадетского корпуса Минобороны задержали после пьяной драки. Его противник госпитализирован в тяжелом состоянии

Полиция трое суток потратила на поиски участника вооруженной драки, в которой мужчина получил ножевое ранение. В расправе заподозрен сотрудник Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса Министерства обороны Кирилл Шугаев. Он хорошо знаком участковым и судьям Приморского района.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, поиски подозреваемого начались после госпитализации местного жителя. В городскую больницу № 3 его доставили с Торжковской улицы в тяжелом состоянии. Неизвестный ранил его ножом в грудь и скрылся.

Начальные ориентировки содержали данные на преступника азиатской внешности, но сотрудники уголовного розыска Приморского района вышли на след 41-летнего Шугаева и накануне его задержали.

По предварительным данным, мужчины поссорились на бытовой почве, служебными отношениями они не связаны. Потерпевший работает аппаратчиком в коммерческой организации.

Реклама



Кирилл Шугаев работает в кадетском военном корпусе начальником хозяйственной части 4-го учебного курса, указано на сайте учреждения. Курс поделен на шесть групп, он равнозначен восьмому классу общеобразовательной школы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Она предполагает лишение свободы до десяти лет. Завхоз курса отпущен под подписку о невыезде.

Накануне, 29 июля, в Приморский районный суд Петербурга поступили материалы в отношении Кирилла Шугаева, на которого составлен протокол по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения». Годом ранее он привлекался к административной ответственности по статье 20.20 «Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах». Полиция Приморского района оштрафовала его на 500 рублей.

Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны создан в 2011 году слиянием кадетского ракетно-артиллерийского корпуса, кадетского корпуса железнодорожных войск и военно-космического кадетского корпуса. Расположен в Петродворце. Численность учреждения – 555 воспитанников.