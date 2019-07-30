По петербуржцу стреляли из леса. Нажав на газ, раненый сумел спастись от «рыбака» в маске

С огнестрельными ранениями рук, спины и ноги в больницу из поселка Мартышкино под Ломоносовом увезли пожилого жителя Петербурга. Из леса в него стрелял человек с удочками.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неизвестный подкараулил 69-летнего пенсионера около восьми утра 29 июля на улице Немкова в Мартышкино. Петербуржец успел разглядеть серый рыбацкий костюм, медицинскую маску на лице и несколько удочек за плечами стрелка. Потерпевший в момент нападения сидел за рулем своего автомобиля, но от ранений его это не спасло: «рыбак» попал в левое плечо, низ спины и правую ногу. После того, как началась стрельба, пенсионер нажал на педаль газа, остановился он примерно через 800 метров, в переулке Серова. Медики увезли его в больницу в состоянии средней степени тяжести. Из чего стреляли, пока не установлено, однако в теле пострадавшего осталось множество мелких элементов снаряда.

Оперативники приезжали на место стрельбы с собакой, пес по кличке Трамонтана взял след, но через сто метров он прервался.

О жертве стрелка известно немного – 69-летний уроженец Ленинграда, живет на Московском проспекте, на его семью зарегистрированы две квартиры в одном доме. В июле 2012 года он зарегистрировал юрлицо и в тот же день его ликвидировал.

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