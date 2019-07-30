Предполагаемый организатор терактов 11 сентября в США готов дать показания против Саудовской Аравии, но при одном условии

Предполагаемый организатор терактов 11 сентября в США Халид Шейх Мохаммед готов дать показания против Саудовской Аравии при условии, что ему сохранят жизнь. Об этом 30 июля сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на судебные документы.

Как пишет издание, адвокат Мохаммеда указал, что его подзащитный не готов дать показания «в настоящее время», но это связано лишь с «характером судебного преследования». Предполагаемый организатор не исключает «гораздо более широкое» сотрудничество» по делу о теракте, если власти Соединенных Штатов не станут добиваться для него смертного приговора.

Адвокат правительства Саудовской Аравии Майкл Келлог отказался от комментариев, добавляет WSJ.