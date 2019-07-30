В Красноярском крае растет площадь природных пожаров. Горит больше миллиона гектаров леса

Более одного миллиона гектаров леса горит в Красноярском крае по состоянию на 30 июля. За сутки площадь природных пожаров увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров, сообщается на сайте краевого Лесопожарного центра.

В настоящий момент на территории края зарегистрировали 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 га, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 га.

Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.

По данным правительства Иркутской области, в регионе за сутки потушили шесть природных пожаров на площади 1,976 тыс. га, в локализованное состояние перешли 11 возгораний на площади 6856 тыс. га.

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На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также в части Бурятии ввели режим ЧС.

Федеральное агентство «Авиалесоохрана» утверждает, что лес горит в отдаленных и труднодоступных землях. Красноярский губернатор Александр Усс в комментарии РБК охарактеризовал ситуацию как обычное природное явление, и отметил, что в так называемых зонах контроля пожары «по определению не тушат». В ответ на это первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что дым от пожаров распространяется на тысячи километров, что приводит к ухудшению качества жизни.