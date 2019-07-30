Генетически заложенные качества агрессии и силы. Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Список потенциально опасных собак утвердили в России. Постановление за подписью премьер-министра России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства 30 июля.

В итоговый перечень вошли 12 пород собак, а также их метисы: акбаш; американский бандог; амбульдог; бразильский бульдог; булли кутта; бульдог алапахский чистокровный (отто); бэндог; волко-собачьи гибриды; волкособ, гибрид волка; гуль донг; питбульмастиф; северокавказская собака; метисы всех указанных выше собак.

В комментарии к постановлению указано, что эти породы обладают генетически заложенными качествами агрессии и силы и могут представлять потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

С 1 января 2020 года выгуливать потенциально опасные породы без поводка и намордника будет запрещено. Исключением станут случаи, когда такая собака находится на огороженной территории, которая принадлежит владельцу.

Первоначально министерство внутренних дел РФ предлагало признать опасными 70 пород собак, в том числе добермана-пинчера, немецкую овчарку, ротвейлера и других. После обсуждений в Думе список сократился до 13. МВД будет вести учет случаев нападений собак на людей и расширять список, если потребуется.