Госдуму попросили заблокировать BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы» из-за нелегальных автобусных перевозчиков

Сервис BlaBlaCar и ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают внести в черный список и заблокировать из-за присутствия нелегальных автобусных перевозок. С инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), которое направило направило в Госдуму письмо.

В ООП полагают, что необходимо создать механизм, который позволит блокировать такие сервисы за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан», пишет 30 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на «Известия». В список попали 229 сайтов, которые, как считают в Объединении, продают билеты нелегальных перевозчиков. В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и другие ресурсы.

Предложение ООП обсудят в период осенней сессии, сообщил изданию первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Участники рынка обеспокоены риском монополизации отрасли и предупреждают о возможном подорожании билетов.