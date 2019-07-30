На Васильевском 15 расчетов тушили крышу бизнес-центра «Остров»

Крыша бизнес-центра, находящегося в дореволюционном доме, горела ночью 30 июля на Васильевском острове, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Огнеборцев вызвали на Средний проспект, 36, в 01.45. По данному адресу находится бизнес-центр «Остров» с офисами, заведениями общепита и магзинами.

«На крыше торгового комплекса в пристройке горела обстановка на площади 15 м. кв.», – заявили в ведомстве.

С возгоранием справились в 04:15. Информации о пострадавших нет. Работали 15 единиц техники и 64 человека личного состава.

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Дом купца Воробьева был построен в 1832 году архитектором И. К. Лаутером. Сначала в здании было три этажа. В 60-е годы того же века были надстроены еще три этажа. С 70-х вся существующая многоэтажная застройка была связана с табачной фабрикой Товарищества «Лаферм».