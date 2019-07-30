В России упростили порядок сделок с недвижимостью для долевых собственников. К нотариусу можно не ходить

В России упрощается порядок проведения сделок с недвижимостью для собственников с долевым участием. С 31 июля подобные сделки можно не заверять у нотариуса, если все долевые собственники согласны оформить простой договор.

Упрощение сделок с недвижимостью связаны со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости», пишет 30 июля РБК со ссылкой на комментарий Федеральной кадастровой палаты.

Договоры купли-продажи, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения. Отмена обязательного нотариального заверения позволит снизить финансовую нагрузку для участников сделки.

В случае, если хотя бы один долевой собственник выступит против оформления договора в простой письменной форме, то обратиться к нотариусу все же придется.