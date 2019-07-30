Задержан начальник уголовного розыска МВД Приморья. СМИ сообщили, что в его квартире нашли миллиард рублей, ФСБ опровергает

Начальника управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея Миляева задержали во Владивостоке сотрудники Федеральной службы безопасности 29 июля. В его квартире и рабочем кабинете провели обыски, но о причине следственных действий пока ничего не сообщается, пишет 30 июля портал VL.ru со ссылкой на источники.

По словам источника портала, в квартире Миляева якобы обнаружили более одного миллиарда рублей. Представители УФСБ Приморья информацию о миллиарде опровергли и не стали уточнять, какую именно сумму нашли в доме полицейского.

По данным VL.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Портал отмечает, что Миляевча задержали в в первый день работы нового начальника краевого управления ФСБ Дениса Симонова, который приехал в Приморье из Амурской области.

Андрей Миляев долгое время возглавлял хорошо известный во Владивостоке отдел по раскрытию преступлений против личности на Карбышева, 4. В должности начальника краевого управления уголовного розыска проработал ровно шесть лет до задержания.